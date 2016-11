Wildberg-Schönbronn. Der Projektchor des Schönbronner Liederkranzes gibt am morgigen Sonntag ein Konzert in der Wildberger Martinskirche, das am 18. Dezember in der Schönbronner Kirche wiederholt wird. Es steht unter dem Motto "Zwischen Himmel und Erde". Adventlich-weihnachtliche Weisen, Gospels und Spirituals bilden den Rahmen der beiden Konzerte im Advent. Im Fokus des Konzerts steht die Komposition "Messe brève no 7 in C" von Charles Gounod. Hervorragende Musikerinnen werden den Chor bei seinen Konzerten in Wildberg und Schönbronn begleiten. Kaoru Minamiguchi (Violine), Julia Deppert-Lang (Violine), Danuta Platschko (Violincello) und Olga Steinle (Klavier) bilden das Ensemble, das auch ein Instrumentalstück vortragen wird: Von César Franck, ein Landsmann und Zeitgenosse von Gounod, erklingen die die Kompositionen "Air Bérnais" und "Andantino".