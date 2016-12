Wildberg Die L 1358 könnte Boden gutmachen

Wildberg-Sulz. Steter Tropfen höhlt den Stein – diesem Prinzip folgend, statteten Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger und Ortsvorsteher Eberhard Fiedler Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann einen Besuch in Stuttgart ab, bei dem die Landesstraße 1358 im Fokus stand.

Sie ist die Verbindung zwischen Sulz und Kuppingen, die L 1358, die im Kreis Calw als Landestraße 358 firmiert und in Sulz am Eck Kuppinger Straße heißt. Seit mehr als 45 Jahren "machen wir an der Straße rum", rekapitulierte Ortsvorsteher Eberhard Fiedler in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Derzeit laufe wieder eine vom Land initiierte Untersuchung aller baden-württembergischen Landesstraßen. In der momentanen Priorisierung stehe die L1358 auf Rang 1758 und damit viel zu weit unten, wie der Ortsvorsteher findet. Die endgültige Auswertung erfolgt im kommenden Jahr, mit Konsequenzen sei 2018 zu rechnen, erklärte Fiedler.

"Bleibt zu hoffen, dass beim Straßenbaulastträger – dem Land Baden-Württemberg – dann eine deutliche Verschiebung nach vorne möglich ist."