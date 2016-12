Wildberg Die Küche erobertden Wohnbereich

Wildberg. Den höheren Zuspruch begründet Rempp auch damit, dass man in diesem Jahr ein Schulungsprogramm für die Mitarbeiter der Vertriebspartner angeboten habe. Das Thema waren grifflose Fronten, ein Gestaltungselement, das immer stärker nachgefragt werde und auf unterschiedlichste Art und Weise realisiert werden könne, wie der Geschäftsführer erklärte. Spezielle Beschläge könnten die Griffe an Schränken und Schubladen ebenso ersetzen wie entsprechend geschliffene Profile und Kanten.

Der Trend zur offenen, in den Wohnraum integrierten Küche setze sich fort – Neubauten würden mittlerweile so geplant, das Koch- und Essbereich einer Wohnung in einander übergingen. Entsprechend wertiger und designorientierter müssten die Möbel gestaltet werden. "Die Nachfrage nach matten Oberflächen nimmt zu", sagt Rempp, "wobei das nicht heißt, dass glänzende Oberflächen von jetzt auf nachher verschwinden werden." Ebenfalls beliebt seien Fronten in Beton-, Stuck- oder Metalloptik. "Und ganz allgemein ein Thema ist der Vintage-Look", fügt Rempp hinzu und verweist auf die leicht gebraucht wirkenden Oberflächen einiger Modelle.

Der Dunstabzug wird immer öfter in den Herd integriert