Wildberg Die Helfer schneiden 16 Kilo Zwiebeln

Neben 16 Kilo Zwiebeln, die geschnitten werden mussten, 450 Eiern und 70 Kilo Sauerrahm und Sahne, wurden für Brote und Kuchen nahezu 300 Kilo Mehl verarbeitet. "Wir haben alles genau geplant, und jeder weiß, wann er abliefern muss", erklärte er die Aufgabenverteilung der Ehrenamtlichen aus der Kirchgemeinde, die schon einen Tag zuvor in ihren Privathaushalten Vorarbeit geleistet hatten.

Im Backhaus herrschte am Backtag gute Stimmung unter den vielen Damen, die den Teig auswellten und auf die vorbereiteten Bleche verteilten, die Zwiebel-Sauerrahm-Mischung darauf gaben und den Männern am Backofen übergaben. Auch junge Kirchenmitglieder halfen beim Kirbe-Backtag in Gültlingen mit.

Direkt nebenan waren mehrere Männer damit beschäftigt, frischen Apfelsaft mit einer historischen Presse zu mosten, in kleinere Kanister abzufüllen und zu verkaufen.

Der Erlös der diesjährigen Verkaufsaktion von frisch Gebackenem und Most fließt der Renovierung des Pfarrhauses zu.

Die Pfarrgemeinde hat derzeit keinen Pfarrer, mittels Ausschreibung soll das Amt neu besetzt werden. Die Gottesdienste werden in der Interimszeit von Pfarrer Manfred Schüsselin aus dem Dekanat Nagold abgehalten. Manchmal übernimmt auch ein als Prediger ausgebildeter Prädikant diese Aufgabe, nachdem er eine spezielle theologische Unterrichtung absolviert hat.

Neben einem neuen Pfarrer sucht die Evangelische Kirchengemeinde für ihre Jugendarbeit einen Jugendgruppenleiter, der montagsabends von 18 bis 20 Uhr die Buben-Jungschar im Gemeindehaus betreut. Interessenten können sich im Pfarramt melden.

Insgesamt hat die Kirchengemeinde Kinder- und Jugendgruppenangebot für die ganz Kleinen bis hin zu Gruppen mit über 18-Jährigen. "Auch in diesem Bereich freuen wir uns auf neue Mitglieder und regen Zuspruch", ermunterte Thomas Hüther zum Mitmachen.