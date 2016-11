Gestern erledigte er gemeinsam mit seinem Bruder Rainer (links) noch letzte Detailarbeiten, heute um 15 Uhr eröffnet Volkmar Schmelzle die Krippe im Torbogen des historischen Arrestturms und damit die Wildberger Turmweihnacht. Zwei Tage lang bieten rund 50 Aussteller in den Altstadtgassen ihre Waren an. Außerdem hat der Gewerbeverein Wildberg als Veranstalter ein buntes Rahmenprogramm organisiert. Am heutigen Samstag sorgen die Jugend der Stadtkapelle Wildberg, Musikschüler, der Grundschulchor, die Turmbläser und die Kuppinger Mondscheinmusikanten für stimmungsvolle Musik, am morgigen Sonntag spielen die Alphornfreunde Schwabenland und die Stadtkapelle Wildberg. Das Tanzstudio Neutanz hat morgen einen Auftritt, und der Nikolaus besucht die Turm-Weinacht gleich an beiden Tagen. In der Kleinen Markthalle ist Kinderflohmarkt, im Jugendtreff öffnet eine Weihnachtsbäckerei. Weihnachtsgeschichten gibt es im Schneewittchenstand. Die Turm-Weihnacht ist heute von 15 bis 22 Uhr und morgen von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Foto: Fritsch