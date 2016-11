Wildberg Die dritte Auflage ist schon geplant

Wildberg-Schönbronn. Zum zweiten Mal folgten die Coverband "The Serious" und die Tote-Hosen-Tribute-Band "Kauf mich!" der Einladung des Schönbronner Sportvereins zu einem gepflegten, abendfüllenden Rockkonzert.

Den Anfang machten Andreas Majer (Vocals, Keyboard), Johannes Schaible (Gitarre), Philipp Gysau (Gitarre), Uwe Rexer (Bass) und Ludwig Issler (Drums). Die fünf Musiker aus der Region coverten Rockklassiker und -hits der 60er- bis 90er-Jahre, darunter "Allright now" von "Free", Don Henleys "Boys of Summer", "Narcotic" von "Liquido", "Skandal im Sperrbezirk" von der "Spider Murphy Gang" sowie "You really got me" von "The Kinks". Die Stimmung war zu Anfang zwar noch etwas verhalten, doch tauten die gut 200 Besucher bald auf.

Das merkten auch "Kauf mich!" – die Band, die sich nicht nur nach einem Album der Toten Hosen benannt hat, sondern auch ihr ganzes Programm der Düsseldorfer Punkband verschrieben hat. Sie legten gleich mit kräftigem Sound und voller Bühnenpower los. Stephan Karkovskis kam als Sänger "Campino" fast so gut an wie das Original und hatte die Leute schnell dazu gebracht, die Stehtische in Bühnennähe zu rücken, die Fäuste in die Luft zu recken, die Texte mitzusingen und nach dem Takt der Tote-Hosen-Songs aus sämtlichen Schaffensperioden auf und ab zu hüpfen.