Wildberg Der Zuspruch steigt von Jahr zu Jahr

Beim Doppel-Mixed-Turnier am Nachmittag waren noch 24 Teilnehmer an Bord, die mit festen Spielpartnern, zeitgleich auf sechs Spielfeldern den besten Freizeit- und Hobbyspieler ermittelten. Zunächst gab es eine Einteilung in zwei Gruppen. Im Modus "Jeder gegen Jeden" wurde die erste Gruppenphase mit jeweils zwei Gewinnsätzen gespielt. In der Zwischenrunde trafen die Erst- und Zweitplatzierten über Kreuz aufeinander. Die besten vier Badminton-Paarungen kämpften in den Endspielen um die Plätze 1 bis 4.

Im Endspiel überzeugte die Paarung Philipp Feinäugle und Hartmut Schnepf und erkämpfte sich Platz 1. Den zweiten Platz belegten Johann Orlik und Hansi Jürgen, gefolgt von Dung Thai und Ai Van Thai auf Platz 3. Auch für sie gab es Urkunden und Sachpreise.

Insgesamt stand der Turniertag wieder im Zeichen der Freundschaft mit benachbarten Vereinen und Hobbyspielern, die man kennt oder an diesem Tag kennengelernt hat. Der Spaß am Spielen stand dabei im Vordergrund.

Die Abteilung Badminton im TSV Wildberg trainiert jeden Dienstagabend von 19 bis 20.30 Uhr in der Wildberger Sporthalle beim Bildungszentrum und freut sich über neue Mitglieder, egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder "Profis". Schnuppern ist jederzeit möglich.