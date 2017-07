Wildberg Der Zauber einer italienischen Nacht

Wildberg. Einzig der Wettergott hielt deutsches Wetter mit Regen parat, aber die Zuschauer nicht vom Konzertgenuss ab: Mehr als 800 Besucher fanden trotz kühler Witterung den Weg in die Wildberger Schlossanlage zur sechsten Auflage der "Wildberg Classic Open" unter dem Titel "Bella Italia… eine italienische Nacht".

Zur Einstimmung in einen musikalischen Abend voller Hochgenüsse spielte das Salonorchester der Musikschule Wildberg, unter der Leitung von Stefan Schneider, Stücke wie "Tiritomba", "Santa Lucia" und "Bianca" und unterhielt damit die Gäste schon beim Aperitif und der Vorspeise mit sanften Tönen.

Aufgrund der Erfahrungen mit dem Gewitterregen am Freitag startete das große Programm am Samstag früher als erwartet mit dem Triumphmarsch aus "Aida" von Giuseppe Verdi. Gleich im Anschluss hatte der Konzertchor Wildberg unter der Leitung von Andreas Kramer gemeinsam mit den Schulchören der Grundschulen Wildberg seinen ersten Auftritt. Die Schülerinnen und Schüler zogen mit Italienfähnchen schwenkend durch die Schlossanlage auf die Bühne und sangen die italienische Hymne "Fratelli d’Italia", gefolgt vom Orchester-Klassiker "Adagio" von Tomaso Albinoni. Zum anschließenden "La Peppina" zeigten drei junge Tänzerinnen der Tanzgruppe von Anna Seeger an der Musikschule Wildberg ihr Können im Tutu auf der kleinen Seitenbühne.