Wildberg Der Sulzer Rat suchtFiedlers Nachfolger

Einen ersten Entscheid dafür traf der Sulzer Ortschaftsrat auf seiner jüngsten Sitzung diese Woche: Er sprach sich für die Annahme der von der Stadtverwaltung vorgelegten neuen Hauptsatzung für die Stadt Wildberg aus. In der wird – neben einigen anderen Änderungen wie dem Wegfall der unechten Teilortswahl oder Anpassungen an die neue Gemeindeordnung von Baden-Württemberg – künftig die für Sulz noch geltende, bisherige Ausnahme gestrichen, einen hauptamtlichen Ortsvorsteher zu beschäftigen. Ein Nachfolger von Eberhard Fiedler wird dieses Amt – wie in den anderen Wildberger Ortsteilen inzwischen üblich – als ehrenamtlicher Ortsvorsteher ausfüllen.

Was bedeutet, dass Ortschaftsrat und Stadtverwaltung nun bis Ende des Jahres, wenn Fiedler das Amt des Ortsvorstehers in Sulz am Eck offiziell abgibt, einen Nachfolger für diesen finden müssen. Es sei vorgesehen, so Fiedler selbst in der Ortschaftsrats-Sitzung, einen "nahtlosen Übergang" vom alten zu neuen Ortsvorsteher zu schaffen: "Ich höre am 31. Dezember auf, der neue Ortsvorsteher tritt sein Amt zum 1. Januar an." Bis dahin muss dafür allerdings auch die neue Hauptsatzung der Stadt Wildberg formal durch den Gemeinderat angenommen worden und in Kraft gesetzt sein. Auch mit dem Landratsamt Calw sei dieses Vorgehen so abgestimmt und vereinbart.

In der Ortschaftsrats-Sitzung im kommenden Monat November wolle man sich dann mit möglichen Kandidaten für eine Nachfolge Fiedlers beschäftigen.