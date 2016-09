Wildberg Der Normalität wieder ein Stück näher

So waren für 2015 ursprünglich 1,14 Millionen Euro einkalkuliert worden, die jenseits der laufenden Kosten und Pflichten des Verwaltungshaushaltes dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, also für Investitionen oder Rücklagen verwendet werden könnten. Es wurden im Abschluss mit knapp zwei Millionen gut 814 000 Euro mehr. "Relativ geringe über- und außerplanmäßige Ausgaben", so Fiedlers Bericht, machten es möglich, dass am Ende eine Summe von knapp 400 000 Euro zunächst den allgemeinen Rücklagen zugeführt werden kann. Dabei konnte entgegen den Erwartungen sogar ein alter Fehlbetrag aus dem Jahr 2013 vollständig abgedeckt werden.

Auch ohne alle absichtsvollen Bilanztricks oder Verschleierungen funktionieren solche Buchungen in vielen Einzelposten doch immer auch nach dem Prinzip "rechte Tasche, linke Tasche", wie Fiedler freimütig kundtat. So wurde ein Teil der Rücklagen in der gleichen Sitzung wieder einem notwendig gewordenen Nachtragshaushalt für 2016 zugeschlagen Aber die kameralistisch erfahrenen Wildberger Gemeinderäte fanden in der Bilanz weder versteckte Risiken noch Haare in der Suppe.

Gerhard Ostertag von der CDU-Fraktion lobte ein "sehr ordentliches Ergebnis" und schlug nur in einem leisen Nebensatz vor, die Überschüsse auch für einen tatsächlichen Abbau der Altschulden zu nutzen. Auch Rolf Dittus sprach als Fraktionschef der Freien Wähler von einem "sehr positiven Ergebnis". Das galt auch für die Zwischenstände im Haushalt des laufenden Jahres und einen Nachtrag sowie für die Schlussrechnungen der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser, die ja keinen Gewinn machen dürfen, ihre Gebühren für die Bürger, so Eberhard Fiedler, aber immer auch in dreijähriger Kalkulation vorausschauend festsetzen sollten.

Gut 46 000 Euro Überschuss erwirtschaftete die Abwasserentsorgung im Jahr 2015, die immer noch das Groß-Vorhaben "Regenüberlaufbecken rechts der Nagold" mit weiterem Finanzbedarf in Arbeit hat. Das sind allerdings knapp 30 000 Euro weniger als im Jahr zuvor.

Noch größer fällt der Wasser-Gewinn aus, der sich gegenüber 2014 sogar um knapp 94 000 Euro auf nun fast 160 000 Euro steigerte. Das ist, so der Stadtkämmerer, auch wieder vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Gemeinderat den Wasserzins zu Beginn des Jahres 2015 auf 2,70 Euro pro Kubikmeter angehoben hatte, um Verluste aus den Jahren bis 2011 abdecken zu können.

Die Gemeinderäte überzeugten die Zahlenwerke des Stadtkämmerers. Einstimmig billigten sie alle drei Rechnungen in einer Abstimmung.