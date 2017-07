Wildberg Der Effringer Nachmittag ist etabliert

Wildberg-Effringen. Rund um das Festzelt in der Effringer Schulstraße wird drei Tag lange gefeiert. Die Organisatoren aus beiden Vereinen haben wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Schon beim Festauftakt am Freitag wird es hoch her gehen, wenn ein vermutlich überwiegend jüngeres Publikum die "Mallorca-Party" mit DJ Gonzer feiert.

Hochbetrieb herrscht auch in den beiden Effringer Backhäusern, wenn die fleißigen Helferinnen und Helfer im Sängerheim drei Zentner Mehl zu Teig verarbeitet haben. Bereits am frühen Samstagmorgen werden die Öfen angeheizt, und ab 10 Uhr werden die leckeren Zwiebelkuchen direkt vor den Backhäusern verkauft. Wie in den Vorjahren dürften sie reißenden Absatz finden.