Wildberg Der Chef bereitet sich auf den Ruhestand vor

Zum Jahresende will der Betriebsinhaber, Reitlehrer, Trainer, Züchter und Vereinsvorsitzende in Rente gehen, um endlich Zeit zum Wandern mit seiner Frau Gudrun zu haben. Er gibt den Chefsessel ab an seinen Sohn Daniel und dessen Ehefrau Alisa, die beide ausgebildete Pferdewirte sind – Alisa ist darüber hinaus auch Reitlehrerin. "Es war der ausdrückliche Wunsch von Daniel und Alisa den Betrieb weiterzuführen", rechtfertige Hörrmann die anstehende Übergabe der Verantwortung in jüngere Hände. Er ergänzte schmunzelnd und augenzwinkernd: "Wenn ich Glück habe, darf ich auch weiterhin noch mitmachen." Dann aber wohl mit angezogener Handbremse, da er die Zügel loslassen will, damit Sohn und Schwiegertochter ihre Ideen für die Zukunft realisieren können.