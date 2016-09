Wildberg Der Bilinguale Zug begeistert ihn

Wildberg. Im November vergangenen Jahres begegnete Eugen Blumenstock während der Jubiläumsfeier der Christiane-Herzog-Realschule in Nagold dem damals kommissarischen Schulleiter Jochen Fouquet und Elke May vom Wildberger Bildungszentrum. Im Gespräch wurde die freie Schulleiterstelle in Wildberg angesprochen. Der Gedanke ließ Blumenstock nicht mehr los, und nach einer Kontaktaufnahme mit Bürgermeister Ulrich Bünger stand seine Entscheidung fest: Er bewarb sich um das Amt in Wildberg.

Seine neue Wirkungsstätte ist dem 41-Jährigen bereits seit langer Zeit bekannt. Vor 20 Jahren absolvierte er in Wildberg ein Pflichtpraktikum während seines Studiums und war zu mehreren freiwilligen Praktika in den Ferien an der Schule. "Das Wiedersehen mit einigen Kollegen von damals war für mich sehr schön", erzählt der gebürtige Ebhauser, der heute mit seiner Frau, die auch an einer Realschule unterrichtet und den drei Söhnen im Alter von drei, acht und zehn Jahren in Loßburg lebt. "Ich fahre jeden Tag die Strecke hierher, das ist zwar der doppelte Weg wie zu meiner bisherigen Arbeitsstätte, aber ich fahre sehr gerne mit dem Auto und nutze die Fahrzeit, um gedanklich weiterzuarbeiten", so Blumenstock weiter.

In den vergangenen drei Jahren war Eugen Blumenstock Schulleiter und davor zwei Jahre Konrektor an der Verbundschule Oberndorf am Neckar, ist also bestens gerüstet für die Aufgaben am Bildungszentrum Wildberg. Sein beruflicher Weg führte ihn nach dem Vorbereitungsdienst in Sigmaringen für sechs Jahre an die Realschule Baiersbronn. Daneben war er Lehrbeauftragter für Englisch am Lehrerseminar in Reutlingen und arbeitete parallel dazu am Landesinstitut für Schulentwicklung in Stuttgart.