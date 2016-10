Wildberg Der Beistand gilt auch Angehörigen

Susan Faust, Master Palliative Care und Organisationsethik aus Heidelberg, referiert zum Thema "Nichts ist unmöglich, wenn man den Mut hat, etwas zu wagen". Anschließend stellt die Krankenschwester und Akademische Palliativexpertin Elisabeth Krause-Scholz aus Bitterfeld in ihrem Vortrag die Frage "Was kommt beim Gehen?".

Der kleine Festakt wird musikalisch umrahmt vom Gitarrenpädagogen und Gitarristen Chaehong Lim und drei seiner Schüler von der Musikschule Wildberg. Die Bevölkerung ist zur Teilnahme an der Feier der Hospizgruppe eingeladen.

Die ehrenamtlich tätigen Sterbebegleiter wollen mit ihrem festlichen Abend nicht nur ihre Arbeit der vergangenen zehn Jahre beleuchten, vielmehr soll die Wichtigkeit ihrer Arbeit transportiert werden und die Erreichbarkeit für Betroffene und ihre Angehörigen. Die fachlich bestens durch Befähigungskurse ausgebildeten Sterbebegleiterinnen helfen nicht nur schwerkranken und sterbenden Menschen, ihren Lebensweg in Würde zu Ende zu gehen, sondern bieten auch den Angehörigen, vor allem Kindern, Beistand und Begleitung in der Trauer.

Die Hospizgruppe Wildberg setzt sich aus den Aktiven und mehr als 40 Passiven zusammen, die sich regelmäßig im Pflegeheim Wildberg treffen, um sich in ihren Erfahrungen auszutauschen und sterbebegleitende Situationen in häuslicher Umgebung, in Heimen oder den Kliniken Calw und Nagold zu reflektieren.

In vierzehntägigem Abstand findet mit mehreren Sterbebegleiterinnen gemeinsam samstags ein Trauercafé unter der Leitung von Inge Dengler im Wildberger Jugendzentrum statt, bei dem Trauernde eine sogenannte "Trauerpause" bei Kaffee und Unterhaltung einlegen können.

Leiterin und Koordinatorin Ursula Schlager erzählte gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen über ihre Präsenz in der Öffentlichkeit durch Basare oder Zwiebelkuchenverkauf, die immer wieder Gelegenheit zu themenbezogenen Gesprächen mit Betroffenen und Interessierten bieten.

Der Hospizverein Wildberg finanziert sich seit 2012 als Verein über Mitgliedsbeiträge und, so Ursula Schlager, aus großzügigen Spenden. Die Sterbebegleiterinnen, alle weiblich, sind sich einig, dass sie durch ihr Ehrenamt viel über das Leben durch die Begleitungsarbeit gelernt haben und diese Aufgabe für sie alle eine große Bereicherung darstellt.