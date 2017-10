Wildberg Das Turnier ist Motivation genug

Die Klassen fangen am Trainingstag zeitlich versetzt an – sonst würde es bei 45 Kindern schnell zu voll in der Schönbronner Halle. Aufwärmübungen, Werf- und Fangspiele führen die Kinder spielerisch an den Sport heran – obwohl sie ja aus den AGs schon so einiges an Können mitbringen.

"Das schöne am Handball ist, dass alle mal den Ball bekommen, nicht nur die Laufstarken", erklärt Braun. "Es ist ein sehr vielseitiger Sport." Und mit der Aussicht auf ein Turnier scheint es gleich noch mal so viel Spaß zu machen: "Das Turnier motiviert die Kinder total", freut sich Schreiber.

Handball spielt im Alltag der Grundschule Wildberg-Effringen eine große Rolle. "Etwa 80 Prozent der Dritt- und Viertklässler sind in den AGs", meinen die beiden Lehrer. Deshalb sei die Kooperation mit dem TSV Altensteig ihnen sehr wichtig – und dem Verein selbst auch. Schließlich hat er dadurch die Möglichkeit, schon die Grundschüler mit dem Verein vertraut zu machen. Für die Wildberger Kinder ist vor allem das Training wertvoll. "Da können wir als Lehrer auch noch was lernen", schmunzelt Schreiber und blickt zu Hörner hinüber, der den Nachwuchs-Handballern gerade geduldig ein neues Spiel erklärt.