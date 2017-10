Wildberg Das Publikum folgt Nepo Fitz begeistert

Wildberg. Wer kennt nicht die Szene aus dem Film Titanic, kurz vor dem Ende, als Leonardo DiCaprio im Meer versinkt? Herzzerreißend, romantisch und urkomisch, wenn Nepo Fitz sie einem Realitätscheck unterzieht. "Ja, der redet sich leicht", meinte der Kabarettist, "wo er gerade untergeht. Wäre halt blöd, wenn dann doch die Wasserwacht kommt." Denn "im realen Leben geht das Schiff nicht unter." Im realen Leben gibt es Reihenhäuser und Siedlungscowboys, die ihre Nachbarn sofort ermahnen, wenn sie mit ihrem Klavierspiel die Mittagsruhe stören. Zumindest im ersten Teil mit Titel "Familie" aus Nepo Fitz "Saumensch"-Programm.

36-Jähriger beweist auch sein musikalisches Können

Nepo Fitz brauchte nur wenige Minuten, schon hatte der 36-Jährige sein Publikum voll im Griff. Aufstehen, in die Hände klatschen – wenn Fitz das fordert, folgt das Publikum begeistert. Er hat einfach eine Art, die Leute sofort für sich und sein Programm zu begeistern. Nepo Fitz steht nicht einfach auf der Bühne und macht Witze über das Weltgeschehen. Er hängt sich rein, tanzt und bewegt sich, strahlt eine unverwechselbare Leidenschaft aus und geht auch mal hinunter ins Publikum. Außerdem verstellt er die Stimme auf ganz verschiedene Weisen, passt Gestik und Mimik seinen Rollen an. Diese Energie riss die Zuschauer in der Stadthalle mit, sorgte für schallendes Gelächter und mächtig viel Applaus.