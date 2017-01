Wildberg Das Orchester bereitet sich bereits vor

Wildberg. Ein Jahr ohne Schäferlauf ist ein Jahr mit Wildberg Classic Open: Das Klassik-Spektakel in der Schlossanlage findet heuer am 30. Juni und am 1. Juli unter dem Motto "Bella Italia" statt. Für den Chor werden wieder viele Mitstreiter gesucht. Die erste Probe wurde für Samstag, 18. Februar, 13.30 Uhr im Saal der Musikschule anberaumt. Wer Freude am Singen hat, ist willkommen.