Wildberg Café Welcome wird immer beliebter

Auch die Gäste aus Pakistan, Afghanistan, Gambia und Syrien, zum Teil mit ihren Familien, fühlten sich sichtbar wohl. Bei Kaffee, Kuchen und Gebäck kamen die Besucher schnell miteinander ins Gespräch. Und wo es mit der Sprache noch haperte – die Flüchtlingsfamilien sind ja erst kurze Zeit in Wildberg – fand man andere Wege der Verständigung. "Das Effringer Café Welcome ist eine sehr gelungene Art der Begegnung", unterstreicht Susanne Gärtner, Koordinatorin für Geflüchtete bei der Stadt Wildberg, die sich unter die Besucher gemischt hatte: "Die Resonanz spricht für sich."

Dieses Angebot wurde gemeinsam von der evangelischen Kirchengemeinde und vom Arbeitskreis Flüchtlinge ins Leben gerufen. "Es ist viel einfacher mit den Geflüchteten in Kontakt zu kommen, als ich mir das vorgestellt habe", beschreibt eine Effringerin ihre Eindrücke des gelungenen Nachmittags. Immer wieder falle auf, wie freundlich und höflich die jungen Männer seien, die in der Schäferlaufstadt Schutz und Lebensperspektiven suchen.

Dies zeigt sich auch immer wieder bei Besuchen von Ehrenamtlichen in den Sammelunterkünften. "Wir sind froh", berichtet Rainer Urff, einer der verantwortlichen Mitarbeiter, "dass unser Café Welcome so gut angenommen wird und sich einer wachsenden Beliebtheit bei Einheimischen und den ausländischen Gästen erfreut."