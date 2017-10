Wildberg Bünger wendet sich an Präsidium

Wildberg. "Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir gleich drei Sanierungs-Programme am Laufen haben, und wir sollten so weitermachen." In der Aussprache des Wildberger Gemeinderats beschrieb Dieter Dannenmann für die SPD-Fraktion, worin sich das Gremium am Donnerstagabend einig war: Für zusätzliche Aufgaben will die Stadt zusätzliche Zuschüsse – in der Regel 60 Prozent der Kosten – aus dem Landessanierungsprogramm. Und sie will eine zeitliche Verlängerung.

Notwendigkeit einer Verkehrsberuhigung

Was Bauamtsleiter Arthur Sadlers in seinem Sachstandsbericht und dem Ausblick an weiteren Maßnahmen zusammengestellt hatte, würde – so hatte Gerhard Ostertag (CDU) überschlagen – auch die Stadtkasse mit zusätzlichen rund 600 000 Euro belasten. Wie sie aufgebracht und in welchem Haushaltsjahr sie verrechnet werden sollen, darüber will der Gemeinderat erst beraten, wenn die Gespräche geführt sind und der Bescheid aus Karlsruhe vorliegt.