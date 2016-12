Wildberg Bühler freut sich über Anerkennung

Für den weit über die Kreisgrenzen hinaus tätigen Handwerksbetrieb, der Dienstleistungen in den Bereichen Badgestaltung, Sanitärtechnik und Blechhandwerk anbietet, ist es nicht das erste Mal, dass ein Auszubildender zu den Innungs- und Kammersiegern zählt. Auch die langjährige Zugehörigkeit der meisten Mitarbeiter spricht für das vertrauensvolle und gute Betriebsklima der Reichert GmbH. "Wir hatten schon Mitarbeiter, die bei uns in die Lehre gegangen sind und durchgehend bis zur Pensionierung bei uns gearbeitet haben", erläutert Firmenchef Andreas Reichert, der vor allem für die Sanitärtechnik beim Bäderbau verantwortlich ist. "Wir sind gut aufgestellt und streben ein gesundes Wachstum an. Von daher sind wir immer an gutem Fachpersonal interessiert. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir derzeit Gesellen und Azubis für Flaschnerei und Anlagenmechanik SHK, Schwerpunkt Sanitär", appelliert Andreas Reichert und nimmt Anfragen und Bewerbungen gerne entgegen.

Man darf also gespannt sein, ob in Zukunft wieder Azubis der Firma Reichert die Lehre als Innungs- und Kammersieger abschließen werden.