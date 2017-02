Wildberg Blockflöten-Duo ist eine Runde weiter

Wildberg. Peter Falk, stellvertretender Musikschulleiter, begrüßte zu einer Ehrungsstunde die zehn Teilnehmer der Musikschule Wildberg, die auf regionaler Ebene musikalische Erfolge bei dem jährlich stattfindenden Wettbewerb verzeichnen konnten und gratulierte allen für ihre große Leistung.

Auch Bürgermeister Ulrich Bünger freute sich, dass die Musikschule – ein Aushängeschild für die Stadt Wildberg – immer wieder solch tolle Ergebnisse erzielt. Er bedankte sich bei allen Musizierenden für den lohnenden Einsatz, auch bei den Eltern, die ihre Kinder engagiert begleiten und sie tatkräftig unterstützen. Außerdem erwähnte er, dass seitens des Gemeinderats das Budget für die Musikschule mit mehr als 800 Schülern auch dieses Jahr gesichert sei. Unterstützt wird die Musikschule zudem vom Förderverein und dessen ehrenamtliches Engagement. Aus den Händen der stellvertretenden Vorsitzenden Elisabeth Röhm-Stephan erhielten alle Preisträger einen Gutschein.

In der Wertung "Blockflötenensemble" erspielten sich Carina Schroeder und Johanna von Altrock aus der Klasse von Musikschulleiterin Petra Roderburg-Eimann einen ersten Preis. Damit einher geht die Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der Ende März in Heidenheim stattfindet. Hierfür gab es vom Förderverein je einen Gutschein für zusätzlichen Förderunterricht an der Musikschule.