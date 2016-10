Wildberg Bis zur Rettung dauert es 45 Minuten

In der Sulzer Straße erwartete die 28 Wehrleute der Wildberger Abteilung – inklusive zweier Helfer vor Ort – ein fiktiver Brand in einer Garage, ausgelöst durch Reparaturarbeiten. Annahme: Die Garage ist schnell vollkommen verraucht, ein bis zwei Personen sollen sich noch in dem Qualm befinden. Außerdem waren die Brandschutztüren zum Gebäude Nummer 120 nicht verschlossen, sodass sich der Rauch dorthin schnell und ungehindert ausbreiten konnte. Eine besondere Problematik in diesem Szenario, wie Fiedler ausführte. Es müssen nicht nur die Personen in den Wohnungen beider Häuser vor der Gefahr durch den Rauch gewarnt und gleichzeitig beruhigt werden, der Fluchtweg über die Treppe ist zudem blockiert.

Für festsitzende Personen in den oberen Stockwerken waren daher drei Nagolder Brandbekämpfer mit einem DLK vor Ort – einem Fahrzeug mit aufgebauter Drehleiter, an deren Ende sich ein Korb zur Personenrettung befindet. "Die Drehleiter ist in solchen Situationen ein lebensnotwendiges Rettungsgerät", betonte Fiedler. Fünf Personen kamen dank ihr bei dieser Übung sicher und zügig aus dem dritten Obergeschoss in Sicherheit.

Unterdessen waren die Atemschutzgeräteträger in der Tiefgarage aktiv. Zwei bewusstlose Personen – gespielt von zwei Angehörigen der Jugendfeuerwehr – konnten sie aus dem Rauch befreien und den Helfern vor Ort übergeben. Einsatzleiter Frank Rentschler wies jedoch darauf hin, dass es im Ernstfall ein paar Unterschiede zu der Übungsannahme gebe. Der Rauch sei dann nicht weiß, sondern schwarz und behindere die Sicht dadurch umso mehr. Enorme Hitze entstehe und herunterhängende Kabel könnten das Vorankommen behindern. Die anderen Garagen – allesamt durch einzelne Tore verschlossen – müssten mit einem Hebewerkzeug aufgebrochen werden.

Daniel Nuding ist mit dem Probeneinsatz zufrieden

Alles in allem sei die Übung relativ gut verlaufen, erklärte der Einsatzleiter. Auch Kommandant Daniel Nuding zeigte sich zufrieden mit der Bewältigung der Aufgabenstellung. "Wie erwartet" sei die Übung gelaufen. Einziger Kritikpunkt: Etwa zehn Einsatzkräfte und ein Fahrzeug mehr hätten insbesondere in der Anfangszeit nicht geschadet, so der Kommandant. "Aber das ist Realität", ergänzte er. Fiedler freute sich besonders über einen Nebeneffekt des vielen Übungsrauches: die ausgelösten Alarme. "Alle Rauchmelder in den Wohnung gingen an", vermeldete er. Eine detaillierte Einsatzbesprechung folgte im Anschluss an das Aufräumen im Feuerwehrhaus.