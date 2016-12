Wildberg Bereitschaft der Eigentümer ist "großes Pfund"

Wildberg-Gültlingen. Der pflichtbewusste Gültlinger Ortsvorsteher Walter Baur erklärte sich für befangen und rückte vom Ratstisch ab in die zweite Reihe. Dabei gab es im Wildberger Gemeinderat nichts Strittiges zu entscheiden. Nach dem Vortrag des Stadtplaners Thomas Sippel über die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen – mit eingehenden Befragungen der Eigentümer – sollte als erster Schritt das Sanierungsgebiet im Gültlinger Ortskern definiert werden.

Ortskernsanierung "ist eine einmalige Chance"

Das Gebiet für die auf acht Jahre Bauzeit (mit zweijähriger Verlängerungsmöglichkeit) geplante Sanierung umfasst nun 20,3 Hektar an Hauptstraße, Kapellenberg und Steingasse mit Schule, Kindergarten, Feuerwehrgerätehaus, und Rathaus als Zentrum. Man sei "sehr motiviert" in der Sache, betonte Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger – trotz der nicht immer erfreulichen Erfahrungen in den vorangegangenen Stadtteilen.