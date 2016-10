Wildberg Backhaus kann saniert werden

Wildberg-Schönbronn. Bestandsaufnahme in Schönbronn: Bürgermeister Ulrich Bünger informierte die Ortschaftsräte in der jüngsten Sitzung über den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Sanierungsgebiet. Allem voran stehe die Beantragung einer Verlängerung für das Schönbronner Sanierungsgebiet, wie Ulrich Bünger ausführte. Dies ermögliche, auch das Backhaus mit zu sanieren.