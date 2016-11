Wildberg B 463: Sanierung führt zu Vollsperrung

Erst vor wenigen Wochen wurde die Baustelle zwischen Dillweißenstein und Unterreichenbach aufgehoben, schon müssen sich die Autofahrer, die zwischen Nagold und Pforzheim unterwegs sind, auf die nächste großräumige Verkehrsumleitung einstellen.

Eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße – wie derzeit in Kentheim, in der Ortsdurchfahrt Calw und kurz vor Wildberg für die Sanierung der dortigen Stützmauer – kam bei der 150 000 Euro teuren Baumaßnahme in Wildbergs Stadtmitte nicht in Frage. Der Grund: Auf der besagten Sanierungsstrecke zwischen der Klosterbrücke und dem Aufgang zum Alten- und Pflegeheim Wildberg ist die Fahrbahn zu eng für eine Ampellösung. "Das würde eine zu große Gefahr für die Arbeiter bedeuten", erklärt Armin Burster, beim Baureferat Süd des Regierungspräsidiums Karlsruhe zuständig für Erhaltungsmaßnahmen. Also blieb nur die Vollsperrung.

Schon ab Nagold versucht man den Strom der Fahrzeuge vom Tal auf die Gäuhöhe umzuleiten, nämlich ab dem Kreisverkehr Herrenberger Straße in Nagold über die Bundesstraße 28 in Richtung Oberjettingen, über die Kreisstraßen 1023 und 4355 nach Sulz am Eck und von dort schließlich über die Landesstraßen 358 sowie 357 zurück auf die Bundesstraße. Der Gegenverkehr fließt in umgekehrter Richtung.