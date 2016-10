Wildberg Auto überschlägt sich mehrfach

Wildberg-Sulz am Eck. In der Nähe der Sprudelfabrik Sulz am Eck fuhr ein 43-jähriger Autofahrer am vergangenen Freitag um 15.10 Uhr in der Wasenstraße mit über zwei Promille Alkohol im Blut in Richtung Kreisstraße. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dreimal mit seinem Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab er an, dass ihn ein entgegenkommendes Fahrzeug geschnitten habe. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er muss nun