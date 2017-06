Wildberg Aus Veranstaltung für indische Schule könnte eine Reihe werden

Wie Cysarek berichtete, belaufen sich die jährlichen Betreibungskosten für ihre Einrichtung auf rund 70 000 Euro. Eine staatliche Direkthilfe gebe es nicht, allerdings müssen seit 2014 alle in Indien ansässigen Firmen eine zweiprozentige Bildungsabgabe an eine ausgewählte Schuleinrichtung leisten. Auch an die Jeevan-School. Trotzdem fehle Geld für viele geplante Projekte oder Ausflüge. Da kam die Idee eines Benefizkonzert.

Eine ehemalige Schulkameradin von Cysarek, die Pianistin Ninette Hofmann half ihr dabei. Sie heuerte auch ihren Lübecker Studienkollegen Michael Kraus an. Der Trompeter unterrichtet an der Musikschule Herrenberg und leitet die Stadtkapellen Nagold und Herrenberg. Der spontanen Konzert-Hilfskette schloss sich die Jazzsängerin Jessica Morwood von dem Lehrerkollegium der Jeevan-School an.

Teils klassisch, teils unterhaltend und humorvoll gestaltete das Trio seinen Auftritt. Bereits in einzelnen Sätzen aus den Sonaten von Darius Milhaud und Jean Hubeau bewiesen Kraus und Hofmann ihre instrumental-musikalische Professionalität.

Durch den stumpf-nervigen Klang des E-Piano zu Änderungen genötigt, legte die Pianistin den Schwerpunkt auf Dynamik und Artikulation, statt vergeblich nach Klangfarben zu suchen, und so fasste sie das dezent vibrierende Trompete-Timbre in einen klar artikulierten Rahmen ein.

Die nächsten Pluspunkte verdiente das Duo für die stilvolle Interpretation des "Libertango" und "Oblivion" (Astor Piazzolla) sowie für ein Medley aus "West Side Story" (Leonard Bernstein) mit den unvergesslichen Melodien "Maria" und "America".

Sowohl im "Summertime" (George Gershwin) als auch in weiteren Songs verzauberte Jessica Morwood die Zuhörer mit ihrer wechselhaften, ausdrucksstarken und dehnbaren Stimme.

Nach mehreren Zugaben Kati Cysarek freute sich sehr über das positive Publikumsecho und hoffte, dass sich die kleine Veranstaltung bald zu einer jährlichen Konzertreihe mausern werde.