Wildberg Auch Vielwanderer entdecken Neues

Wildberg. "Natur ist… was man sieht" – unter diesem Motto stand die Jubiläums-Kleeblattwanderung der Stadt Wildberg, die in Kooperation mit den Ortsgruppen Wildberg, Gültlingen und Sulz im Schwarzwaldverein trotz leichten Regens stattgefunden hatte und 45 Naturanhängern und Wanderfreunden neue Wanderwege zeigte.

Wie schon bei den neun vorangegangenen Touren trafen sich die Wanderbegeisterten an der Klosteranlage und wurden von mehreren Wanderführern der Schwarzwaldvereins-Ortsgruppen in Empfang genommen. Gut gerüstet, mit Rucksack, Wanderschuhen und wetterfester Kleidung, starteten die vier Gruppen kleeblattförmig zu genauso vielen Wanderstrecken rund um Wildberg. Jeder Teilnehmer konnte wählen, zwischen jeweils einer Route rund um Schönbronn, Effringen, Sulz am Eck oder Gültlingen, mit einer Wanderzeit von zweieinhalb bis knapp drei Stunden und Streckenlängen zwischen neun und elf Kilometern.

So manch einer hat schon alle Touren mitgemacht und festgestellt, dass es trotzdem immer Neues zu entdecken gibt.