Wildberg Am Ende regnet es bunte Luftballons

Zwischendurch gab‘s drei etwas ruhigere Lieder von Nena, um dann mit der Fußball-Hymne "Auf uns" von Andreas Bourani wieder Vollgas zu geben.

Der Projektchor mit seinen 42 Sängerinnen und Sängern gönnte sich danach eine kurze Pause, um für den zweiten Teil des Abends gewappnet zu sein. Kulinarisch bewirteten die Vereinsmitglieder in der Pause, aber auch schon vor dem Konzert und danach die Gäste mit diversen Köstlichkeiten.

Die zweite Konzerthälfte stand ganz unter dem Motto "König der Tiere und Herr des Dschungels"“ und verzauberte mit Musicalmelodien aus "Lion King" und "Tarzan" die Gäste im Saal, während Vorsitzender Dengler mit passendem Löwen- sowie Tarzankostüm auf der Bühne posierte und Mirjam Scheider sich als Jane über eine Liane grazil an ihr Dirigentenpult schwang.

Monatelange probten die Sängerinnen und Sänger, zuletzt intensiv beim Probenwochenende für den großen Auftritt. Die Konzertvorbereitungen gipfelten in einer erstmaligen und einzigen gemeinsamen Probe mit der Band und den Stuttgarter Sängern, die in einem großartigen Zusammenspiel mit dem Chor für einen wunderbaren Abend voller Musik verantwortlich zeichneten.

Die Beliebtheit von "Effringen goes Pop" in seiner dritten Auflage machte auch an den Grenzen von Wildberg nicht halt. Auf Nachfrage von Moderator Dengler beim Publikum waren Gäste nicht nur aus der näheren Umgebung, aus den Kreisen Calw und Böblingen im Saal, auch weitangereiste Chormusikfans aus Schleswig-Holstein und Österreich konnte Dengler willkommen heißen. Sangesfreundin Annemarie hat mit großformatigen gemalten Dschungelbildern für die passende Raumgestaltung in der liebevoll dekorierten Schönbronner Halle gesorgt, die auch sehr stimmungsvoll beleuchtet war.

Zum Ende des Musicalteils mit "Can you feel the Love tonight" aus "König der Löwen" von Elton John und dem Tarzan-Medley mit "You’ll be in my Heart" von Phil Collins sowie weiteren mitreißenden Titeln aus den weltbekannten Singspielen war nicht nur Moderator Dengler klar, dass der Chor samt Band und Dirigentin Mirjam Scheider nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen durfte – und so stand erneut "So a schöner Tag – das Fliegerlied" zum Abschluss an, das den Konzertabend trefflich beschreibt. Der ganze Saal machte begeistert mit, während von der Decke die bunten Luftballons auf die Gäste niederschwebten und über die Köpfe geschubst wurden.

Der Abend war nach dem tollen Chorkonzert mit Band noch lange nicht zu Ende, die Bewirtung ging weiter, der Saal wurde in einer Umbaubauphase mit Tischen umgestaltet, an dem die Gäste noch lange verweilen konnten und mit toller Musik aus der Konserve unterhalten wurden.