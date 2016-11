Wildberg Afrikanische Klänge eröffnen Auftritt

Wildberg. Den Trommelstock schwingend schritt der Dirigent den Mittelgang entlang und läutete mit dem afrikanischen "Kumbayah My Lord" das Konzert im Advent unter dem Motto "Zwischen Himmel und Erde" ein. Dazu hatte der eigens hierfür ins Leben gerufene Projektchor des Schönbronner Liederkranzes in die Wildberger Martinskirche eingeladen. Das titelgebende Stück von Lorenz Maierhofer sowie dessen Komposition "Hör’ in den Klang der Stille" machten jedoch nur einen kleinen Teil des Programms aus. Werke wie "Herbei, o ihr Gläub’gen" nach dem Text von "Adeste fideles" und "Gnädiger Gott" von Martin Buchholz gesellten sich zu flotten Gospelsongs wie "Freedom is coming" und "I wake up this morning". Bei letzterem begannen die Zuhörer spontan, ohne Aufforderung und voller Enthusiasmus im Takt zu schnipsen und schließlich auch zu klatschen.

Der Höhepunkt folgte jedoch erst: Nach dem Vortrag von Charles Gounods Messe aus dem 19. Jahrhundert, gesungen im lateinischen Original, hallte von allen Kirchenbänken das Klatschen der entzückten Zuhörer zurück.

Bei verschiedenen Liedern waren die kräftigen Stimmen von Solisten aus den Liederkranzreihen zu hören: Julia Schneider, Sonja Mayer, Luisa Dürr, Anna Baitinger, Karin Roller, Dorothea Hennefarth, Günther Schneider, Rolf Bachmann, Dieter Baitinger und Fritz Roller wagten einen erfolgreichen musikalischen Alleingang. Christian Platschko zeigte sein Können als Solist ebenfalls. Er leitete mit seinem originalsprachlichen Gesang das traditionelle kroatische "Radujte", zu deutsch "Hör den Ruf", ein – direkt gefolgt von leidenschaftlichem deutschem Gesang durch den Projektchor.