Wildberg 82 neue Fünftklässler aufgenommen

Wildberg. 453 Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Schuljahr das Bildungszentrum in Wildberg, darunter 82 Schüler in Klasse 5. Die "Neuen" wurden gestern in einer Feierstunde in der Turnhalle des Bildungszentrums willkommen geheißen.

Nicht nur die Schülerschaft hat sich verändert und Zuwachs bekommen, auch im Lehrerkollegium sind neue Gesichter dazugekommen und das Schulleitungsteam aus Rektor und Konrektor ist ebenfalls wieder vollständig.

Nachdem die Schule im vergangenen Schuljahr kommissarisch vom stellvertretenden Schulleiter Jochen Fouquet geleitet wurde, ist zum 1. August die Stelle des Schulleiters mit Eugen Blumenstock neu besetzt worden. In den vergangenen fünf Jahren versah der neue Chef des Bildungszentrums seinen Dienst als stellvertretender und als Schulleiter in der Realschule/Verbundschule Oberndorf am Neckar. Neben den Aufgaben, die einem Schulleiter obliegen, unterrichtet Eugen Blumenstock das Fach Englisch.