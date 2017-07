Wildberg 74 Nachwuchsmusiker wollen den Preis

Wildberg. "Es herrscht reger Betrieb im Haus", sagt Wildbergs Musikschul-Leiterin Petra Roderburg-Eimann. Es werde viel geprobt. Besonders freut sie sich, dass man "viele Kammermusik-Besetzungen hört".

Der Wettbewerb beginnt am Samstag, 22. Juli, um 11 Uhr, tags darauf, am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr sollen die Wertungsspiele abgeschlossen sein. Am gleichen Tag beginnt um 17 Uhr das Konzert der Preisträger in der Wildberger Stadthalle. Doch auch die Vorspiele der Teilnehmer in der Musikschule sind öffentlich – jeder, der zuhören möchte, ist willkommen.

"Positiv überrascht" hat Roderburg-Eimann die große Resonanz auf die Ausschreibung des 1. Harald-Kindermann-Preises. 74 Teilnehmer in 26 Duos und größere Ensembles – bis hin zur siebenköpfigen Gesangsgruppe – stellen sich in vier Altersgruppen dem Urteil der Wertungsrichter. Die fünfköpfige Jury setzt sich aus erfahrenen Musikschulpädagogen aus ganz Baden-Württemberg zusammen.