Wildberg 50 Jahre im Dienst

Über Vaihingen, dann über die damalige Stuttgarter Verwaltungsschule setzte Eberhard Fiedler seine Laufbahn fort und fing 1971 in Wildberg noch mit einem Werkvertrag an, bevor er 1972 zum Stadtkämmerer berufen wurde – damals noch für lange Zeit der einzige Beamte. Ortsvorsteher des 1975 nicht ganz freiwillig eingemeindeten Sulz am Eck wurde er 1976.

Das Amt gibt der passionierte Taucher jetzt ebenso ab wie er das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr von Gesamt-Wildberg in jüngere Hände gegeben hat. Bürgermeister Ulrich Bünger übergab ihm neben der Urkunde den Gutschein für ein Essen mit der Ehefrau im "Talblick".