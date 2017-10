Wildberg 3333 Bilder bannen Testamente auf Papier

Sohn sieht zum ersten Mal die vom Vater geschaffenen Fenster

Schließlich stellte er aus den Orgelpfeifen eine Skulptur her. "Die Skulptur war gut gelungen", erinnerte sich Weber. Also fand man eine weitere Aufgabe für Wiedmann: die Gestaltung der Kirchenfenster. Zwischen 1976 und 1978 entstanden so das Martinsfenster, die Sünderin, die Jesus die Füße wäscht, und die ganze Geschichte des barmherzigen Samariters in mehreren Bildern.

"Die Bilder können uns anregen, uns tiefer mit dem Text zu befassen", lobte Gerhard Weber die Arbeit. Auch an Wiedmann selbst erinnert er sich gut: "In allem, was er gesehen und angefasst hat, war Kunst darin."

Sein Sohn Martin Wiedmann war bei der Ausstellungseröffnung ebenfalls zugegen. Er wohnt in der Schweiz und sah zum ersten Mal die von seinem Vater geschaffenen Wildberger Kirchenfenster. Seine Arbeiten in den Kirchen hätten Willy Wiedmann überhaupt erst zu seiner Arbeit mit der Bibel geführt. Martin habe bis nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2013 aber nicht gewusst, welche Arbeit genau das war.

In der hintersten Ecke auf dem Dachboden hätten sie gelegen, die 19 Bücher, die zusammen die 1,2 Kilometer lange Wiedmann-Bibel ergeben. Dieses Motiv greift Martin Wiedmann in einer Multimedia-Präsentation auf, dank derer sich jeder mittels Touchscreen durch den Dachboden und die Wiedmann-Bibel navigieren kann.

Nachdruck zum Reformationsjubiläum wird noch länger

Die Bilder werden von Texten Willy Wiedmanns ergänzt. 1200 Seiten hatte er handschriftlich verfasst, angelehnt an alte Lutherbibeln. "Das ist ein komplett neuer Zugang zur Bibel", beschrieb Martin Wiedmann das Werk seines Vaters.

Von der beeindruckenden Länge der ausgeklappten Bücher können sich Interessierte bei einer Aktion am Reformationstag, 31. Oktober, überzeugen. In Bad Cannstatt will Martin Wiedmann mit 1000 Menschen um 12 Uhr eine Kette durch die Altstadt bilden. Das werde vermutlich "das größte lebende Kunstwerk, das Stuttgart je gesehen hat", schätzt Wiedmann. Passend zum Reformationsjubiläum ist der Nachdruck länger als das Original. Er misst 1517 Meter – wie das Jahr der Reformation.

In der Wildberger Martinskirche können sich Interessierte das Buch, die Multi-Media-Präsentation und eine Säule mit Bildern und Informationen noch bis zum 19. November anschauen. Die Kirche ist mittwochs bis sonntags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.