Wellendingen Zu schnell in der Kurve

Laut Polizei fuhren beide kurz vor 18 Uhr Richtung Gosheim. Die vorne fahrende Frau war zu schnell und stürzte in einer der Kurven. Sie blieb unverletzt. Ihr Motorrad hatte nur ein paar Schrammen. Der hinter ihr folgende Bekannte war zu dicht aufgefahren, konnte deswegen nicht mehr ausweichen und touchierte das Hinterrad des bereits vor ihm liegenden Motorrads.

Er verlor die Kontrolle und stürzte ebenfalls. Dabei verletzte er sich leicht am rechten Bein und musste deswegen in der Helios-Klinik in Rottweil untersucht werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro.