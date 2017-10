Wellendingen-Wilflingen. Ein 19-jähriger Kawasaki-Fahrer ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gosheim und Wilflingen gestürzt. In einer Rechtskurve kam er laut Polizeiangaben aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mitsamt seiner Maschine einen Abhang hin­unter. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.