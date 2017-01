Der Jahresabschluss-Gottesdienst in der Wilflinger Kirchengemeinde stand unter dem Motto "Meine Zeit steht in dienen Händen" und wurde von Pfarrer Varghese Plackal sehr schön gestaltet. Passende Texte rund um das Thema "Zeit" wurden von verschiedenen Mitgliedern der Gemeinde vorgetragen. Die musikalische Umrahmung übernahm in bewährter Weise der Organist der Kirchengemeinde St. Gallus, Oliver Angst (linkes Bild). Fotos: Kiene