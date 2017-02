Die Narrenzunft Wilflingen besuchte mit annähernd 50 Senioren und Ehrenzunftmeister Siegfried Muschal (rechts) den Narrenschopf Bad Dürrheim – zur Einstimmung auf die "hohen Tage". In zwei gut gemachten Führungen durch die drei Kuppeln des Narrenschopfes wurden geschichtliche Hintergründe der Fasnet und Besonderheiten einzelner Fasnetsbräuche in Südwestdeutschland erläutert. Aber auch die Besonderheit von Tierfiguren innerhalb der Fasnet wurde in mehreren Beispielen untermalt. Im Anschluss an die Führung verbrachte die närrische Gruppe einen unterhaltsamen Mittag im Museums-Café. Obligatorisch für die Zunft wurde der Abschluss im Narrenlokal "Krone" abgehalten. Voller Freude blicken die Senioren der örtlichen Fasnet entgegen. Foto: Schneckenburger