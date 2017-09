Wellendingen Widerspruch gegen Gala der Botschaft

Es ist ein kleines Stück große Weltpolitik, die sich da am Samstag in Wellendingen abspielt, in einem Ort, der im Jahr 1258 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die Stadt Angkor mit rund einer Million Menschen eine der größten menschlichen Ansiedlungen auf dieser Welt. An diesem Wochenende nun sind die Gemeinde am Fuße des Lembergs und das kambodschanische Königreich miteinander verbunden.

Kambodschas Botschafterin lädt am Abend in der Festhalle zu einer Benefizgala mit Sängern, Tänzern und einem bunten Programm. Mit bis zu 300 Gästen rechne man, heißt es von der Botschaft Kambodschas. Ein ganz besonderer Gast wird auch zugegen sein: Hun Manet: der älteste Sohn des kambodschanischen Premiers Hun Sen.

Dagegen regt sich Widerspruch. Sophy Kay, die seit vielen Jahren in Stuttgart lebt und von dort aus Oppositionsarbeit gegen den seit 32 Jahren regierenden Ministerpräsidenten betreibt, hat zur Demonstration aufgerufen. Die Benefizveranstaltung sei ein Vorwand, tatsächlich gehe es um Werbung in eigener Sache, sagt Kay, denn im nächsten Jahr stehen Wahlen an in Kambodscha. Einige halten den Drei-Sterne-General Hun Manet für den logischen Nachfolger seines Vaters (65). Der hatte aber vor noch nicht all zu langer Zeit angekündigt, dass er noch nicht an Abschied denke und noch einmal zehn Jahre an Regierungszeit draufpacken wolle.