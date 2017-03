Wellendingen Wellness für die Seele

Der Abend beginnt mit einer heiligen Messe. Die Band Adorando sorgt für den musikalischen Rahmen des Abends. Währenddessen besteht die Möglichkeit, Fürbitten schriftlich zu verfassen und in einer Schale abzulegen, Kerzen zu entzünden und Bibelverse zu ziehen. Es wird an mehreren Orten in der Kirche möglich sein, bei Priestern das Sakrament der Versöhnung und der Krankensalbung zu empfangen, ein Seelsorgegespräch zu führen oder sich für Anliegen von einem Diakon segnen zu lassen. Der Barmherzigkeitsabend wird gegen 22 Uhr mit dem eucharistischen Segen abgeschlossen. Danach sind die Besucher eingeladen, beim 24-Stunden-Gebet an der "Feuerstelle" in der Taufkapelle zu verweilen.