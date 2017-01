Schruns im Montafon war das Ziel des TSV Wellendingen bei seiner ersten Skiausfahrt in dieser Wintersaison. 42 Wintersportler, darunter Kinder und Jugendliche, starteten früh morgens mit dem Bus in den österreichischen Skiort. Beste Bedingungen erwarteten dort die TSV-Skifans. Allerdings war kräftiger Neuschnee angesagt. Den ganzen Tag über schneite es. Die Pisten waren deshalb auch fast leer. Die TSV-Gruppe hatte dennoch viel Spaß und genoss diesen herrlichen Familienskitag. Den Abschluss feierten die Wellendinger Sportler in der Skihütte. Foto: psw