Wellendingen Wellendinger Erde jetzt Sondermüll

Bürgermeister Thomas Albrecht machte in dem längeren Gespräch besonders auf die Probleme des ländlichen Raums aufmerksam. Der Schülerrückgang gefährde Schulstandorte und die ärztliche Nahversorgung sei oft schwierig, da der ländliche Raum für junge Hausärzte nicht attraktiv ist.

Albrecht berichtete, dass wegen zweier Ortsteile Doppelstrukturen nicht zu vermeiden seien, aber es insgesamt nur wenig Reibungsverluste gäbe. "Wir sind finanziell in einer sehr guten Situation. Wir liegen in der Steuerkraft an dritter Stelle im Kreis." Zur Zeit seien 42 Flüchtlinge in der Gemeinde untergebracht seien, die von etwa 20 ehrenamtlichen Helfern unterstützt würden. Ein Engagement, das man im Rathaus sehr schätze.

In Richtung der Landesregierung ärgerte Albrecht, dass normaler Erdaushub, der aufgrund der Geologie natürlich erhöhte Schwermetallanteile, wie Arsen und Cadmium, aufweise, nach neuen Gesetzen zum Sondermüll erklärt werden müsse. Dies erfreue vor allem die Deponiebetreiber und dies gehe vor allem zu Lasten der jungen Familien und Häuslebauer, für die deutlich höhere Kosten entstünden. Aber auch bei kommunalen Bauprojekten sei diese Regelung ein zusätzlicher Kostenfaktor. Aden kündigte an hierzu eine Anfrage bei der Landesregierung zu stellen.