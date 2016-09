Bei herrlichem Wetter ist der Wellendinger Jahrgang 1965/66 zum 50er-Ausflug aufgebrochen. Die Fahrt ging mit dem Bus nach Rorschach. Unterwegs gestärkt mit Hefezopf, Kaffee und Sekt, ist die Gruppe dort mit der nostalgischen, offenen Bergbahn hoch nach Heiden gefahren, um auf dem Witzweg im wunderschönen Appenzeller Land zu wandern. Unterwegs war natürlich ebenfalls eine weitere Stärkung notwendig, damit die Jahrgänger pünktlich die Bahn erreichen konnten, die von Walzenhausen nach Rheineck durch die Hexenkirchli-Schlucht führte. In Rheineck bestiegen sie das Schiff, das alle durch das beeindruckende Naturschutzgebiet "Alter Rhein" zurück nach Rorschach brachte, wo bereits der Bus wartete. Ein Grillfest am Partybus mit Riesengrill, der am Sportplatz aufgestellt werden durfte, bildete einen gelungenen und schönen Abschluss eines abwechslungsreichen Tages. Foto: Flaig