Es geht unaufhörlich dagegen: Der Berg, also der Watzmann, ruft und der Vorverkauf für die drei Aufführungen des Rusticals in Gosheim im Mai (24., 26. und 27.) ebenso. Sie sind wie folgt terminiert: im Rathaus am Freitag, 17. März, von 16 bis 21 Uhr, am Samstag, 18 März, von 9 bis 13 Uhr sowie online ab Freitag, 17. März, 16 Uhr, unter www.watzmann-gosheim.de. Foto: Zisterer