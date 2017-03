Wellendingen Vorsitzendenamt ist verwaist

Zum Auftakt gedachten die Mitglieder ihrer langjährigen Sopransängerin Alma Klaiber, die im Herbst verstorben war. Vorsitzende Liese Roth berichtete von zwölf öffentlichen Auftritten, ein großes Arbeitspensum für den kleinen Chor. Hinzu kamen einige gesellige Verpflichtungen, die der Pflege der Kameradschaft dienten. Ganz besonders hob Roth den außerordentlich guten Probenbesuch und den unermüdlichen Einsatz von Notenwart Xaver Bühler hervor.

Chorleiter Daniel Mettenmeier wünscht sich von den Sängerinnen und Sängern noch mehr Zuversicht und Optimismus beim Einstudieren neuer Werke. Nur so sei es möglich – wie für Ostermontag geplant – anspruchsvolle Werke wie die "Missa brevis in D" von Wolfgang Amadeus Mozart mit drei Streichern und Orgelbegleitung aufzuführen. Dem kleinen Chor bescheinigte er ein hohes Niveau. In angenehmer Atmosphäre seien viele neue Stücke einstudiert worden. Schriftführer Gerhard Reger erinnerte in seinem Kurzbericht an wichtige Ereignisse in 2016.

Kassiererin Monika Schmidt gab Rechenschaft über die Finanzen. Sie bedankte sich für großzügige Spenden einiger Mitglieder. Trotzdem weist die Kasse ein kleines Minus auf. Zukünftig müsse versucht werden, die Kosten für den Ausflug zu reduzieren. Die Versammlung sprach der Kassiererin einstimmig das Vertrauen aus.