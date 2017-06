Wellendingen Viele, viele Elfmeter und eine Frage

Wellendingen-Wilflingen (dbl). Bei strahlendem Sonnenschein war der Förderverein des VfR Garant für ein gutes Gelingen. 29 Herren- und neun Frauenteams nahmen an dieser belieben Veranstaltung teil.

Die Frauen ermittelten in zwei Vorrundengruppen mit einer Doppelrunde die Teilnehmer der Halbfinals. Im ersten Halbfinale setzte sich die Mannschaft "Das Team, das mir persönlich am besten gefällt" gegen die "FC Damen II" knapp durch. Das zweite Halbfinale gewannen die "FC Damen I" gegen die "Ballerinas". Die "FC Damen II" unterlagen im kleinen Finale den "Ballerinas" mit 3:4. Im Finale setzten sich die "FC Damen I" gegen "Das Team, das mir persönlich am besten gefällt" mit 4:1 durch und sicherten sich den Turniersieg.

Bei den Herren wurden die Achtelfinal-Teilnehmer in fünf Sechsergruppen ausgespielt. Von da an ging es im K.o.- Sy­stem weiter. Im ersten Halbfinale behauptete sich das Team "Porto und Versand" knapp gegen die "FC-Boys". Das zweite Halbfinale gewannen "ak-Spezialisten" gegen das Team "Mein persönlicher Favorit". Das Spiel um Platz drei entschieden die "FC-Boys" mit 5:2 gegen "Mein persönlicher Favorit". Im Endspiel zogen die "ak-Spezialisten" mit 3:4 knapp den Kürzeren gegen "Porto und Versand". Im Anschluss an das Turnier wurde bei milden Temperaturen und kühlen Getränken noch etwas länger gefeiert.