Wellendingen. Die Bürgerkonferenz Klimaschutz beginnt morgen, Donnerstag, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus in Wellendingen. Teilnehmen können interessierte Bürger der "N-Region Fünf G". Angesprochen dürfen sich in diesem Fall die Gemeinden Aldingen, Denkingen, Frittlingen und Wellendingen. Zunächst werde, so Gastgeber Thomas Albrecht, Bürgermeister von Wellendingen, über die Ist-Situation in den Gemeinden informiert. Es werden die lokalen Herausforderungen im Klimaschutz dargestellt und Fragen beantwortet. Anschließend ist vorgesehen, dass engagierte Bürger in einer Arbeitsrunde Maßnahmenvorschläge zu unterschiedlichen Handlungsfeldern entwickeln. Albrecht: "Zeigen Sie, was Sie bereits in Ihrem Bereich erreicht haben. Stellen Sie Fragen. Wo haben Sie Informations- und Unterstützungsbedarf? In welchen Bereichen sollten die Gemeinden aktiv werden?" Angestrebt wird, im Sinne der Nachhaltigkeitsregion beim Thema Energie- und Klimaschutz regional und überörtlich zusammenzuarbeiten. Die besten Ideen entstünden im Gespräch, ist sich Thomas Albrecht sicher, "wenn Akteure ihre Kenntnisse zusammenbringen und gemeinsam Lösungen entwerfen".