Wellendingen Viel Spaß bei Sternstunden der Lieder

Die Gäste des Männergesangvereins "Liederkranz" Denkingen trafen mit Seemannsliedern und Schlagern der 60er-Jahre ebenfalls voll den Geschmack des Publikums. Dabei wurden die Sänger von ihrem Chorleiter Anton Villing auch teilweise auf der Gitarre begleitet. Solist Martin Spielvogel sorgte mit seiner Trompete für ein fulminantes Klangerlebnis.

Zur freudigen Überraschung der begeisterten Gäste sorgten Britta Gabrian an der Mundharmonika, Chorleiterin Kathrin Osswald an der Violine und Jonas Krug am Klavier mit Evergreens wie "I am Sailing", "Country Roads" und weiteren tollen Stücken für einen beifallumrauschten Abschluss dieses wahrlich gelungenen Konzertabends.