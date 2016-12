Wellendingen. Die Polizei hat am Donnerstag kurz nach 14 Uhr einen 40-jährigen Autofahrer in Wellendingen aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle in der Ortsmitte stellte sie fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen dürfte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Nach einer Blutentnahme muss sich der Mann nun wegen der Fahrt unter Drogeneinwirkung verantworten. Zudem kommen führerscheinrechtliche Maßnahmen auf ihn zu.