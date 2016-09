Wellendingen "Treue Seelen der Gemeinde"

Schon ein indischer Philosoph habe gesagt, dass jedes neu geborene Kind beweise, dass Gott das Vertrauen in den Menschen noch nicht verloren habe. Jung und Alt, Groß und Klein sollten sich immer wieder zusammenführen lassen. Deshalb werde dieses Pfarrgemeindefest veranstaltet, dessen Erlös für das Kinderheim Sevagram in Kherala in Indien bestimmt ist.

Viele fleißige Hände des Kirchengemeinderates und der Kirchengemeinde hatten das Mittagessen für die vielen Gäste vorbereitet. Für die musikalische Unterhaltung des Nachmittagsprogramms war der Kirchenchor verantwortlich. Ein Alleinunterhalter sorgte für etliche abwechslungsreiche Pointen an diesem Nachmittag.